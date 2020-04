Mæland: – Vil slå hardt ned på misbruk av støtteordningene

innenriks

– Bedriftene våre er også en del av dugnaden. Butikker legger til rette for at vi kan handle og selskapene gjør det de kan for at ansatte skal ha en jobb å gå til, sa Mæland.

– Ingen skal selvsagt misbruke denne dugnaden. Ingen skal utnytte situasjonen til å permittere ansatte som kunne vært i arbeid, fortsatte hun.

Mæland understreket at det ikke er noen grunn til å tro at det er mange bedrifter som misbruker permitteringsreglene, men at man dessverre ser noen tilfeller av at det skjer.

– Så la meg være tydelig: Det er ikke greit å misbruke den norske dugnadsånden. Og det er det som skjer når permitteringsreglene utnyttes. Da skal dette avdekkes, etterforskes og straffes, sa Mæland under den daglige pressekonferansen fra regjeringen.

Justisministeren la vekt på at myndighetene har gode systemer for å avdekke misbruk, og at ordningene som er innført skal være lett å bruke, men samtidig vanskelig å misbruke.

– Det arbeidet vil vi følge opp i tiden som kommer, avsluttet Mæland.

