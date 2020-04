Senterpartiet vil droppe koronaloven

innenriks

Partiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, mener Stortinget står beredt til å behandle lovendringene som trengs i møte med viruset og økonomiske utfordringer, skriver Aftenposten.

– Nå er tiden inne for å gå tilbake til det som er normalen i Norge, nemlig at det er Stortinget som har ansvar for lovgivningsprosessen, sier Arnstad.

Den såkalte koronaloven, som ble vedtatt i Stortinget 24. mars, varer i utgangspunktet én måned. Regjeringen har sendt et forslag om å forlenge den ut på høring.

