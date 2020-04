Helsedirektoratet vil ha testhjelp fra industrien

innenriks

Spørreskjemaet har svarfrist mandag klokka 12, skriver Teknisk Ukeblad.

Norsk næringsliv og forskningsinstitusjoner har allerede hjulpet med å øke testkapasiteten. Blant annet har et forskningsteam ved NTNU laget en ny testmetode med såkalte ugelstadkuler, plastkuler som er framstilt slik at de er like i størrelse. De har produsert 150.000 nye testsett på en uke.

– Mitt oppdrag er å se på hvordan testkapasiteten kan økes etter påske, hva som skal til. Reagenser har vært en viktig flaskehals. Når den er fjernet oppstår nye flaskehalser, sier rektor Gunnar Bovim ved NTNU.

