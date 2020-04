Staten tilbyr kortsiktig forsikring på eksportkreditt

innenriks

Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. De har besluttet at ut 2020 skal Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) tilby en kortsiktig forsikring på eksportkreditt, et tilbud som normalt ville vært dekket av private aktører.

– Mange norske eksportører bruker kredittforsikring til å dekke risiko mot utenlandske kjøpere. Som følge av at flere opplever økt usikkerhet under koronakrisen, utvider vi nå GIEKs tilbud slik at det ved behov kan bidra mer inn i kredittforsikringsmarkedet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Tilbudet er regulert slik at GIEK kun kan tilby kredittforsikring når eksportører ikke kan få det i det private markedet.

Kredittforsikring gjør at selgere får tilbakebetalt deler av salgssummen dersom en kunde går konkurs eller ikke vil betale. Ifølge pressemeldingen er det i Norge særlig fiskeri- og sjømatnæringen som bruker kredittforsikring.

