Frp og Ap krever rask løsning for pakkereiseselskapene

I et skriftlig spørsmål til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) spør Jensen når og hvordan regjeringen skal levere på finanskomiteens merknad om å styrke reisegarantifondet slik at pakkereiseselskapene kan kompenseres for å unngå konkurser.

Reisearrangørene er etter loven forpliktet til å tilbakebetale avlyste pakkereiser innen 14 dager. Regjeringen foreslo i sin tredje krisepakke at selskapene skal få 14 dager ekstra, altså totalt 28 dager, på seg til å betale tilbake.

Arrangørene ender opp med regninga

Reisegarantifondet har videre fått tilført 100 millioner kroner ekstra som skal utbetales til kunder dersom selskapene går konkurs.

Siv Jensen sier til NTB at det er viktig at kundens forbrukervern skal ivaretas, men nå sitter de norske reisearrangørene igjen med regningen, mener hun.

– Den helt spesielle situasjonen disse står i som følge av pakkereiseloven, gjør at de ikke vil bli reddet av generelle ordninger. De trenger en form for kompensasjon for de refusjonene de må tilbakebetale til kundene.

Trenger nødhjelp

Til Fædrelandsvennen sier Nils Sverre Ingebretsen i Portal Travel at de ikke er robuste nok til å takle pakkereiseloven, og at de trenger nødhjelp.

I tillegg til at salget av nye reiser har stoppet helt opp, er det heller ingen som bestiller turer for de neste månedene, eller på lang sikt. Og ifølge loven må de som selger pakkereisene betale tilbake hele beløpet dersom turen avlyses eller UD fraråder å reise.

– Problemet er at pengene de har betalt inn, allerede er gått ut til flyselskaper og hoteller som depositum, og de gir ikke pengene tilbake til oss, sier Ingebretsen.

Han er selv permittert, sammen med resten av sine fire ansatte. Til tross for at han frykter konkurs for mange i samme bransje, har Ingebretsen troen på at de blir reddet

Har bedt om en løsning

Også SV og Arbeiderpartiet slutter seg til kravet om en rask løsning for pakkereiseselskapene. Åsunn Lyngedal, som sitter i næringskomiteen for Ap, sier til NTB at partiet har bedt om en løsning for pakkereiseselskapene og reisearrangørene i de siste to rundene med krisepakker.

– Begge rundene har en samlet komité bedt regjeringen komme med en løsning, og heller ikke på fredag ser det ut til at Nybø har skjønt problemstillingen, sier Lyngedal.

Hun forklarer at reisearrangører skaffer kunder til resten av reiselivet, og vil derfor være avgjørende for å få reiselivsbransjen i gang igjen når koronakrisen er over. Derfor mener Arbeiderpartiet at Reisegarantifondet må refundere penger til forbruker før fristen for reisegarantiloven går ut.

– Vi ønsker å bruke fondet før selskapene er konkurs. Sammen med Frp kan vi få flertall for å ivareta disse bedriftene i Stortinget neste tirsdag, sier Lyngedal.

(©NTB)