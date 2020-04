Flere tusen operasjoner utsatt landet over

innenriks

Det viser tall som NRK har hentet inn fra noen av de største sykehusene i landet. Blant dem er Sørlandet sykehus som ved sine tre avdelinger i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord har måttet utsette 560 operasjoner og hele 10.800 polikliniske behandlinger.

Ved Stavanger Universitetssykehus er 300 operasjoner og 11.500 konsultasjoner utsatt, mens ved Universitetssykehuset i Nord-Norge er tallene henholdsvis 600 og 9.000.

Oslo universitetssykehus hadde 600 utsatte operasjoner og 9.000 utsatte konsultasjoner bare i uke 12.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier til NRK at sykehusene gjør dette for å prioritere dem som behøver det mest.

– Det er ikke slik at noen skal få hjelp og andre ikke, men noen må vente litt lenger enn andre på behandling. Sykehusene må nå prioritere dem som er alvorligst syke, sier Erlandsen.

Sykehusene har også opplevd at færre pasienter ber om øyeblikkelig hjelp, blant annet ved Sørlandet sykehus hvor nedgangen har vært på 30 prosent de siste to ukene.

Ledelsen frykter at folk er redd for smitte eller å overbelaste sykehuset, men sier at de ikke trenger å bekymre seg for dette.

