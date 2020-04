Diskrimineringsombudet ønsker bedre koronainfo til dem som kan lite norsk

innenriks

– Det har vært et økende antall personer med innvandrerbakgrunn som er smittet i Oslo, sa Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Aftenposten 1. april. Han beskrev situasjonen som krevende, særlig det å nå fram med rett informasjon til mennesker som kan lite norsk og bor alene.

Nå har Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) kommet med et konkret forslag om å etablere egne telefontjenester for innvandrere og personer som kan lite norsk. Tjenestene skal informere om koronasituasjonen og veilede dem som trenger det.

Kommunikasjonsrådgiver Lars Heltne hos LDO sier at slike tjenester kan betjenes av helsefagstudenter med innvandrerbakgrunn. Målet med et slikt tiltak er å sikre at flere får den informasjonen de trenger, på en måte de forstår.

– Ikke minst kan vi hindre stigma ved at folk i spesifikke grupper ikke blir stemplet som «typiske smittespredere», sier Heltne.

Han sier forslaget har fått god mottakelse, og at det nå skal spilles over til helsemyndighetene.

