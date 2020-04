innenriks

– Denne koronasituasjonen er ikke over til påske. Den er ikke over til sommeren. Den kommer til å vedvare hele 2020 og kanskje langt inn i 2021, sier Steen til Dagsavisen.

Han påpeker at flokkimmunitet kan ta flere år å bygge opp. En eventuell vaksine vil ikke være på plass før om 12 til 18 måneder.

– Jeg ville blitt overrasket om vi ikke vil se at vi beholder noen former for tiltak ut året, som det å holde avstand til andre, sier Steen.

