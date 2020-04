innenriks

En viss oppgang var på forhånd spådd av flere analytikere etter signaler om at det kan være en løsning på gang mellom OPEC, Russland og USA om begrensning i oljeproduksjonen. Saudi-Arabia skal ha bedt om et møte mandag.

Ojjeprisen, som torsdag steg til over 30 dollar fatet for deretter å falle igjen, er dermed på vei opp igjen. Et fat nordsjøolje omsettes rett etter åpning for 29,9 dollar fatet, opp 0,7 prosent.

