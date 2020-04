Nybakte mødre og gravide ekstra sårbare i krisetider

innenriks

– Landsforeningen er veldig bekymret for gravide og nybakte foreldres mentale helse i disse dager, sier Lena Yri Engelsen, leder i «Landsforeningen 1001 dager» til Dagsavisen.

Tallet 1001 henspiller på antall dager fra unnfangelse til barnet fyller to år, da svært mange er ekstra sårbare. Engelsen påpeker at situasjonen vi befinner oss i oppleves veldig skremmende og vanskelig, noe den eksplosive økningen i antall henvendelser til foreningen tyder på.

Mellom 6.000 og 12.000 gravide i Norge har hvert år en alvorlig psykisk sykdom, som klinisk depresjon, angstlidelser, bipolare lidelser, kroniske psykoselidelser og spiseforstyrrelser.

– I en normalsituasjon vil for eksempel en mor med alvorlig angst oppleve verden som faretruende uten at den nødvendigvis er det. Nå er nyhetsbildet fullt av koronavirus, dødsstatistikker og retningslinjer, sier professor Malin Eberhard-Gran spesialist i samfunnsmedisin ved Spedbarnsseksjonen på Regionsenter for barn og unges psykiske helse.

Hun påpeker at dagens situasjon dermed kan forverre enkelte psykiske tilstander.

– En mor med for eksempel vasketrang vil nå få bekreftet at all vaskingen er hensiktsmessig, sier hun.

