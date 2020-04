Kutt i boliglånsrentene kan koste DNB en halv milliard

innenriks

Tusenvis av kunder protesterte mot at DNB kuttet rentene mindre enn Norges Bank, og med en for sen effekt.

DNB-sjef Kjerstin Braathen sier nå at de undervurderte betydningen av rentekuttet.

Banken ga til slutt etter for protestene og lovet kundene kutt på inntil 0,85 prosentpoeng fra 5. april – en måned tidligere enn det de først tilbød.

Ifølge Dagens Næringsliv kan dette gi banken over en halv milliard i merkostnader. I regnestykket går avisen ut fra at alle DNBs boliglånskunder, som til sammen har 900 milliarder kroner i lån, får et rentekutt på mellom 0,5 og 0,85 prosentpoeng i snitt.

DNBs konserndirektør Kjerstin Braathen sier likevel at kundene burde fått lettelsene umiddelbart.

– Jeg tror det er riktig å si at vi undervurderte hvor viktig det ble – og at det ble viktig i økende grad for hver dag etter vårt første rentekutt.

Hun forklarer at viktigste for kundene har vært å få et raskt svar tilbake når de har spurt om å få utsette lånenedbetaling.

– Vi har brukt mye ressurser på å gi avdragsfrihet, som var det første behovet som oppsto akutt da folk ble permittert fra jobbene sine, sier Braathen til DN.

(©NTB)