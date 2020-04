UD får 1.100 henvendelser daglig om nordmenn som vil hjem

innenriks

– Flere land har innført svært strenge restriksjoner på luftfarten. Norge samarbeider tett med de nordiske landene og andre land i Europa med å legge til rette for flygninger fra land i Latin-Amerika, Asia og Afrika hvor det på grunn av restriksjoner nesten er umulig å bruke rutefly, sier kriseleder Thomas Stangeby i Utenriksdepartementet (UD).

Han opplyser at å organisere slike flygninger og sikre landingstillatelser er et omfattende og tidkrevende arbeid. Når en flygning er bekreftet, vil UD informere reisende som er registrert på reiseregistrering.no om hvordan de kan bestille billetter. Passasjerene betaler for egen hjemreise og må selv organisere reisen hjem til Norge.

Fra Peru

Ifølge TV 2 kom en venninnegjeng fra Bergen hjem fra Peru etter å ha vært koronafast i to uker. UD trekker fram landet som et lyspunkt når det gjelder hjemhenting – til tross for at landet har stanset kommersiell flytrafikk, innført portforbud og lagt strenge restriksjoner også på innenlandsreiser.

Denne uka reiser mange hjem med en nordisk flygning som Danmark har organisert, opplyser UD. Flyet lander i Danmark fredag morgen, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Siden 12. mars har UDs operative senter mottatt i snitt 1.100 henvendelser i døgnet fra nordmenn i utlandet, deres pårørende og nær familie i Norge.

Nær 100 medarbeidere i UDs operative senter jobber døgnet rundt med å besvare telefoner og eposter, samle informasjon om situasjonen i hvert enkelt land, utarbeide analyser, planlegge flytransport og gi konsulær bistand til nordmenn i utlandet. I tillegg holder ambassadene kontakt med norske borgere som ber om hjelp til å reise hjem og informerer om flytilbud etter hvert som de bekreftes.

Ikke alle kan få hjelp nå

Stangeby trekker fram eksempler på nordmenn som har fått hjelp blant annet på Filippinene, i India og flere andre steder i verden.

– Dette er noen få eksempler på hvordan vi jobber med koronapandemien i utenrikstjenesten. Samtidig har vi stor forståelse for at mange nordmenn er frustrerte og gjerne vil komme raskt tilbake til Norge. Men norske myndigheter vil ikke ha mulighet til å bidra til at alle norske borgere på reise kan returnere til Norge, sier kriselederen.

Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet har inngått en avtale med SAS, Norwegian og Widerøe om å bistå nordmenn med å reise hjem ved å opprettholde kommersielle avganger eller gjennomføre ekstraordinære flygninger til steder der norske selskapene ikke flyr til vanlig. Avtalen er nå forlenget til 1. mai, opplyser UD.

