Barneombudet krever dagtilbud til alle sårbare barn

innenriks

Det skriver ombudet i et notat til Utdanningsdirektoratet, melder VG. Direktoratet er med i ekspertutvalget som er satt ned for å se på tiltak for skoler og barnehager fremover.

I notatet krever Barneombudet at regjeringen gjør mer for de sårbare barna.

– Vi nærmer oss nå en situasjon hvor vi står i fare for å bryte rettighetene de mest sårbare barna har. Dette gjelder rettigheter både etter barnekonvensjonen og Grunnloven, sier barneombud Inga Bejer Engh til avisa.

I skrivet kommer Barneombudet med en liste over noen grupper barn som de mener trenger et dagtilbud.

I lista nevnes blant annet barn med tiltak fra barnevernet, barn med særskilte omsorgsbehov på grunn av foreldrenes psykiske helse eller rus, barn som trenger særskilt tilrettelegging, barn med funksjonsnedsettelser og barn som har opplevd langvarig mobbing eller utestengning.

