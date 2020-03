Rasende russ får ikke penger tilbake for avlyst treff i Kongeparken

innenriks

Det var ventet over 14.500 russ til Landstreff Stavanger i Kongeparken, som er ett av flere arrangementer som er avlyst på grunn av koronaviruset.

Ifølge Stavanger Aftenblad fikk russen mandag melding om at billettutgiftene til treffet i mai ikke blir refundert. I stedet får de tilbud om et festivalpass til et lite utvalg musikkfestivaler i år eller neste år eller to sesongkort i Kongeparken.

Kaja Hjertenes ved Stavanger katedralskole startet facebookgruppen som i løpet av én dag fikk over 3.000 medlemmer fått flere tusen medlemmer. Mange poengterer at de trenger pengene tilbake i en vanskelig tid, og at de heller ikke vil ha muligheten til å benytte alternativene, da de skal reise vekk for å studere eller i militæret etter videregående.

Pressesjef Aasmund Lund sier Landstreffet ikke kan refundere pengene fordi mange av utgiftene til årets arrangementer allerede er betalt av Lund Gruppen.

– Alle våre driftsselskaper er stengt ned og alt av medarbeidere er permittert på grunn av pandemien som nå herjer verden, sier Lund, som legger til at det for deres del handler det om å overleve som bedrift.

Forbrukerrådet er ikke imponert.

– Utgangspunktet her er en avlysning. Da mener vi at man vil ha rett på å få pengene igjen, sier jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud.

