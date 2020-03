Forskere i Trondheim har utviklet ny koronatest i rekordfart

innenriks

Dermed behøver ikke sykehuset i Trøndelag lenger å være bekymret for å gå tomme for testutstyr som kan påvise koronasmitte, melder NRK.

– Dette bruker vi fra i dag av for å gi ut prøvesvar, sier fagdirektør ved St. Olavs hospital, Tom Christian Martinsen.

De har allerede prøvd ut testen i en uke på 96 koronasyke pasienter og fått bekreftet at den fungerer.

Professor ved medisinsk fakultet på NTNU, Magnar Bjørås, hadde ikke trodde de skulle klare det så kjapt, og berømmer de som har jobbet dag og natt.

Det er forskere ved NTNUs Institutt for klinisk og molekylær medisin og Institutt for kjemisk prosessteknologi som har utviklet metoden i samarbeid med St. Olavs hospital.

– Det som har vært problemet for diagnostikken, ikke bare i Trondheim, men i hele landet, er at det ikke har vært nok ekstraksjonskit for å isolere viruset og virusets arveanlegg, RNA. Leverandørene har gått tomme. Nå er vi jo bare i begynnelsen av pandemien, så om en lager sin egen testmetode er en ikke avhengig av de kommersielle aktørene, sier professor Magnar Bjørås ved Institutt for klinisk og molekylær medisin til Universitetsavisa.

(©NTB)