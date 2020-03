Savnet isklatrer i Rjukan fortsatt ikke funnet

innenriks

Det opplyser operasjonsleder Marius Knudsen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om ulykken ved 17-tiden lørdag. Natt til søndag opplyste politiet at det søkes etter en antatt omkommet person.

Ulykken skjedde da to menn drev isklatring ved Juvsøyla ved Vemorkbrua utenfor Rjukan. Skredet gikk i fjellsiden over klatrerne og var en blanding av snø, stein og is. Politiet fikk melding om skredet fra den ene av klatrerne, som umiddelbart startet søket etter kameraten sin.

Mannen som meldte fra, er fysisk uskadd.

