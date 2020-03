Mange har tiltro til at forskere skal finne en vaksine mot koronaviruset i løpet av 2020

innenriks

Undersøkelsen ble utført av Kantar på oppdrag av Forskningsrådet. Den ble sendt ut til 4000 personer, hvor av 1538 personer svarte.

– Det er en omfattende prosess å utvikle en ny vaksine. Om alt går svært raskt, kan vi ha en positive resultater ved årsskiftet til 2021, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Han synes det er oppløftene at så mange svarer at de har tiltro til forskere.

På spørsmål om de har tillit til at forskere vil finne en vaksine mot koronaviruset i løpet av 2020 svarte 42 prosent at de har ganske stor tillit, og 14 prosent at de har meget stor tillit.

På spørsmål om de har stoler på at forskere formidler all informasjon de har om koronaviruset, svarer 44 prosent at de har ganske stor tillit og 44 prosent svarer at de har meget stor tillit.

10 prosent svarer at de har liten tillit til at forskere deler alt de vet.

– Det er fortsatt mye vi ikke vet. Derfor er det ikke rart at så mange som en av ti nordmenn tolker dette som at forskerne ikke forteller sannheten, sier Røttingen.

