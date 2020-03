Koronafaste studenter i Peru flys hjem

innenriks

Flyet skal etter planen gå fra den peruanske hovedstaden søndag.

– Vi er svært glade og takknemlige for at det nå ser ut som det løser seg, sier prorektor Svenning Bjørke for utdanning ved NLA Høgskolen.

Studentene reiste til Peru for en drøy måned siden og skulle etter planen være der i fem uker. Landet stengte imidlertid grensene i forrige uke, og torsdag ble karantenen forlenget med ytterligere to uker.

Det går for tiden svært få fly til Europa, og både UD og ambassaden har engasjert seg i arbeidet med å få studentene hjem igjen.

Mandag skal fem studenter og en reiseleder flys hjem. Da vil det fremdeles være ytterligere fem studenter og en reiseleder igjen, ventende på en avklaring.

En rekke norske ryggsekkturister sitter også koronafast i Peru.

(©NTB)