Trondheim forbyr utleie av bysykler og elsykler – andre byer tilskynder bruk

Ifølge Trondheim kommune har bruken av leiesykler og -sparkesykler et potensial for indirekte kontaktsmitte, noe som blir brukt som begrunnelse for at det nå ikke er tillatt med utleie.

Det omdiskuterte vedtaket i Trondheim får flere lokalpolitikere til å reagere. Leder i Trondheim Frp, Bjørn Emil Nesset, mener smitteargumentet er for tynt.

– Jeg forstår ikke hvorfor Trondheim skal agere annerledes enn Oslo og Bergen. De bruker denne situasjonen som stråmann for å stoppe elsparkesykler og for så vidt også bysykler, sier Nesset til Nidaros.

Oslo har ifølge ham satt ut bysyklene to uker før planen for å holde belastningen og smittefaren på kollektivsystemet nede. Stavanger, Kristiansand og Bergen har gjort lignende tiltak, ifølge Adresseavisen og Nidaros.

