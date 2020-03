Romsdals Budstikke permitterer åtte ansatte

innenriks

– Permitteringene utgjør til sammen fire årsverk. Vi har gjennom denne prosessen hatt gode dialoger med fagforeningen Parat Media. De ansatte har møtt denne utfordringen på en konstruktiv måte, sier administrerende direktør Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke til avisa.

Permitteringene skjer til tross for at mediehuset opplever rekordstor trafikk på sine digitale plattformer.

Avisa skriver at mediehuset har lagt en plan for hvordan de skal håndtere inntektsbortfallet. De har en klar målsetting om at de ansatte skal tilbake i jobb.

Datteravisene Åndalsnes Avis og Driva har også sendt ut varsel om permitteringer til ansatte i markedsavdelingene.

(©NTB)