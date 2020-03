Fylkene fortviler over manglende kollektivkrisepakke

innenriks

– Alle fylkene blør penger nå. Inntektene er nesten borte, mens utgiftene består. Vi er helt avhengige av kollektivtransporten i hele landet, og det sier seg selv at det er begrenset hvor lenge vi kan stå i dette og bære disse kostnadene uten statlig hjelp, sier Tore Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag, i en uttalelse.

– Regjeringen gir ingen løfter om hva de skal dekke, og å si at vi må vente til revidert statsbudsjett blir altfor sent for oss

Samtlige fylkesordførere sendte fredag et brev til Stortingets finanskomité. Der ber de om raske garantier.

De får støtte fra stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG), som er medlem av finanskomiteen.

– Jeg er dypt bekymret for hvordan kollektivtilbudet i byregionene kommer til å se ut når folk begynner å skulle dra på jobb igjen, sier hun til NTB.

I en pressemelding sier samferdselsminister Knut-Arild Hareide (KrF) at de jobber med å sikre et minimumstilbud i tiden framover og en god transportbransje også etter koronakrisen.

– Vi er klar over alvoret og jobber for fullt med å se hvordan vi kan avhjelpe situasjonen.

(©NTB)