Brundtland om korona: «en varslet katastrofe»

innenriks

«De aller fleste landene har unnlatt å følge opp de nødvendige forberedelser og beredskap, for å kunne håndtere globale utbrudd og pandemier – til tross for klare advarsler fra WHO og andre sentrale institusjoner og kompetente fagmiljøer», skriver Brundtland i en uttalelse til VG.

Utdannet lege ved Universitetet i Oslo og Harvard-universitetet i USA, ledet Brundtland Verdens helseorganisasjon (WHO) fra 1998 til 2003 og sto der midt i kampen mot aids og sars.

I 2018 ledet Brundtland arbeidet med en rapport fra Verdensbanken og WHO om hvordan verden ville håndtere en global smittsom og dødelig epidemi.

Konklusjonen i rapporten fra det såkalte Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) var at verden ikke var forberedt, til tross for at faren for epidemier økte.

«Vi i GPMB er nå aktive internasjonalt for å mobilisere helt nødvendige ressurser, inn mot flere sentrale institusjoner og lederne i G-7 og G-20», skriver Brundtland til VG.

(©NTB)