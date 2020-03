Mediebransjen ber om 1 milliard kroner i krisehjelp

innenriks

De har bedt kulturministeren om tiltakspakken.

600 millioner kroner skal gå til å dekke bortfallet av annonseinntekter, 100 millioner kroner til ekstra mediestøtte som favner bredere enn dagens produksjonstilskudd, og 300 millioner kroner i midlertidig fritak for arbeidsgiveravgiften de neste fire månedene, mener MBL.

– Trafikktallene og behovet for journalistikk har aldri vært så stort som nå, og paradoksalt nok sammenfaller dette med en dramatisk nedgang i annonseringen, sier direktør Randi S. Øgrey i MBL.

Hun viser til at det har vært flere permitteringer i mediebransjen i likhet med i flere andre bransjer.

Ber om 150 millioner til lokalaviser

Landslaget for lokalaviser ber om at aviser med et opplag på under 15.000 får et ekstra tilskudd på 150 millioner kroner.

– Samtidig ønsker vi at staten og kommunene kjøper annonser i alle redaktørstyrte medier for til sammen 200 millioner kroner. Med en slik krisepakke kan staten bidra til at vi har aviser også til høsten, sier styreleder Øystein Øygarden og generalsekretær Thomas Bruvik i LLA.

Krisetiltak må på banen

Regjeringen skal legge fram en ny krisepakke i statsråd på fredag. Da må krisetiltak for mediene være en del av pakken, mener mediepolitisk talsperson Freddy André Øvstegård i SV.

– Mediene våre er viktigere enn kanskje noen gang før. De får ut kvalitetssikret og trygg informasjon som folk trenger i denne krisetida, sier han til NTB.

Han mener krisetiltakene må inneholde både bevilgning til mediestøtten og offentlig kjøp av annonseplass i mediene.

