Foreldre fornøyd med hjemmeundervisningen

innenriks

På grunn av koronarestriksjoner er landets skoler stengt og elevene får undervisning over internett.

Et klart flertall av foreldre i Norge – 68 prosent – svarer ja på spørsmålet om de opplever barnas læringssituasjon som akseptabel. De øvrige 32 prosent svarer at de ikke er fornøyd, viser en undersøkelse foretatt av Opinion.

– Koronakrisen har satt lærerstanden på sin vanskeligste prøve i moderne tid. Når to av tre foreldre svarer at barna får en god undervisning i en ekstraordinær tid, så viser det at vi har løsningsorienterte og gode lærere som vi kan være stolte av, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) om resultatet i undersøkelsen.

Foreldre i Oslo er noe mindre fornøyd med undervisningen enn landsgjennomsnittet. 61 prosent av foreldrene i Oslo svarer at skolehverdagen er akseptabel.

