Stenger rullebane på Oslo lufthavn

innenriks

Den østre rullebanen er i operativ drift, og kan brukes på 30 minutters varsel, skriver Avinor i en pressemelding.

– Vi ser et klart behov for å tilpasse den totale driften til trafikknedgangen, og vi har vært opptatt av å tilpasse nedskalering av infrastrukturen slik at den ikke påvirker flyselskapenes produksjon. Når flytrafikken tar seg opp igjen er vi klare til å betjene flytrafikken på begge rullebanene igjen, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby.

Avinor sier at stengingen av rullebanen ikke vil påvirke driften på flyplassen.

Fra før har Gardermoen stengt innsjekkingsområde, bagasjeanlegg og sikkerhetskontroll i den østre delen av terminalen. I tillegg har en rekke butikker stengt.

