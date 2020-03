innenriks

For å få innvilget en søknad om separasjon eller skilsmisse etter to års samlivsbrudd, må foreldre med felles barn under 16 år ha møtt til mekling.

Men nå må familievernkontorene og eksterne meklere utsette meklinger, melder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), ifølge Fylkesmannen.

For foreldre som opplever det som kritisk å ikke få bestilt eller gjennomført mekling i stengingsperioden, har det blitt opprettet en nasjonal veiledningstelefon.

