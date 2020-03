Utesteder kan bli stengt i Oslo lørdag

innenriks

Kommunen gjennomfører jevnlige kontroller i hovedstadens serveringssteder. Det er allerede krav om at stedet må ha matservering, at alkoholserveringen må opphøre klokka 21, og at kunder og personale må holde en meters avstand, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

– Jeg ser ikke bort fra at enkelte serveringssteder kan bli pålagt å stenge lørdag, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) i pressemeldingen.

De fleste serveringssteder i byen har allerede stengt, og kommunen understreker at noen legger til rette for avstandskravet.

Kommunen minner også publikum om at legevaktens telefon bare skal brukes dersom det trengs umiddelbar helsehjelp.

