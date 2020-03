Sogn og Fjordane-kommunene opphever lokalt karantenevedtak

innenriks

Vedtaket oppheves ved midnatt søndag. Det skriver Sunnfjord kommune i en pressemelding.

Søndag 15. mars vedtok kommunene at personer som hadde oppholdt seg i en rekke andre fylker, måtte være i hjemmekarantene i 14 dager når de kom til regionen. Vedtaket blir opphevet på grunn av Folkehelseinstituttets vurdering om at lokale karantenevedtak ikke har den ønskede virkningen.

– Vi ser nå at vi er på vei over i en ny situasjon der smitte med koronaviruset blir påvist i stadig flere deler av regionen vår, og vi vet at vi ikke får testet nok til å fange opp alle som kan være smittet i lokalsamfunnet vårt, sier Frode Myklebust som er kommuneoverlege i Årdal, Lærdal og Aurland.

Kravet om karantene gjaldt alle som hadde vært i følgende steder fra og med 12. mars: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Trøndelag og det geografiske området som hører inn under tidligere Hordaland.

