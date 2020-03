Norge tester malariamedisin mot covid-19

innenriks

Blant sykehusene som skal gå i gang med testingen, er Oslo universitetssykehus, melder TV 2. Haukeland universitetssjukehus har tidligere bekreftet at de er i gang med testingen av Remdesivir.

Testingen av malariamedisiner mot covid-19 skjer i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO) og er en del av en internasjonal studie. Studien skal kartlegge hvilke medisiner som eventuelt virker mot viruset.

– Virker lovende

– Remdesivir er det legemiddelet som virker mest lovende mot korona så langt, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk til kanalen.

Pasientene som blir behandlet med medisinene, må samtykke. Overlege Pål Aukrust ved seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus sier at det etisk riktig å komme i gang med studien.

– Jeg tror folk er interessert i at det skjer noe. Pasienter er jo opptatt av at det skjer noe på denne fronten. Så foreløpig har vi rigget studiet. Det blir sagt at vi har ingenting å spille på. Det er feil, sier Aukrust til NTB.

– Reduserer komplikasjoner

Studier viser at medisinen reduserer antall dager man er syk, sier anestesioverlege Nina Skei ved Sykehuset Levanger til NRK.

– Den gjør deg ikke helt frisk av covid-19, men den reduserer komplikasjoner av sykdommen samt tiden du er syk, sier hun til kanalen.

Til tross for at norske myndigheter skal teste malariamedisin på koronapasienter, anbefales det ikke å ta i bruk gamle malariatabletter man har liggende i medisinskapet hjemme.

Klinisk farmasøyt Katarina Nezvalova-Henriksen på Oslo universitetssykehus forsikrer at det er nok medisin til å gjennomføre testingen.

– Vi har sørget for å ha nok medisin til å begynne. Skulle det bli behov for å skaffe mer, har vi muligheten til å gjøre det, så jeg er ikke bekymret, sier Nezvalova-Henriksen til NTB.