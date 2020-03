innenriks

Ifølge politiet uttalte mannen til vekteren at «nå har du korona» eller lignende.

Så sent som mandag denne uken oppsøkte en mann i 40-årene et legekontor på Stange der han hostet mot en ansatt før han hevdet at han hadde koronaviruset. Denne mannen fikk et forelegg på 10.000 kroner.

– Han tok av seg munnbindet, hostet og harket mot en ansatt før han uttalte at han var smittet av koronavirus, meldte Innlandet politidistrikt.

