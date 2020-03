Biltrafikken har falt kraftig – mer enn hver tredje bil borte

innenriks

Det ble registrert 156.042 bompasseringer i morgentrafikken i Oslo onsdag morgen mellom klokken 6 og 9. Det er 39,8 prosent færre passeringer enn onsdagen før, melder NRK.

Trafikken stupte allerede fredag for én uke siden, dagen etter at statsminister Erna Solberg (H) la fram de drastiske tiltakene for å bremse koronasmitten.

Da var det 26 prosent færre bompasseringer i morgenrushet i hovedstaden enn fredagen før.

– Det har aldri vært en så kraftig trafikkreduksjon når vi ser på sammenlignbare dager, sier kommunikasjonsrådgiver Tone Hansen Finstad i bomselskapet Fjellinjen.

Trenden er den samme i Bergen. Her har antall passeringer i bomringen falt med 100.000 passeringer på én uke. Fra 276.004 passeringer til 171.411 passeringer fra tirsdag 10. mars til tirsdag 17. mars.

Det er en nedgang på 37,9 prosent. Mer enn hver tredje bil er altså borte.

Nordmenn har samtidig redusert forflytningen mellom ulike kommuner med 60–65 prosent, viser tall fra Telenor.

(©NTB)