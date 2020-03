Bankene under press for raskere rentekutt

innenriks

Fredag satte Norges Bank ned styringsrenta med ytterligere 0,75 prosentpoeng. Dermed har den blitt redusert fra 1,5 prosent til 0,25 prosent på én uke.

Og intensjonen til sentralbanken er tydelig: Krisehjelp til norske bedrifter og husholdninger i en tid hvor hele bransjer stenges ned og hundretusenvis er permittert.

– Det vil kunne hjelpe husholdninger som opplever at inntektene blir redusert, skriver Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i en melding.

Men bankkundene må vente i flere uker før de får merke noen effekt av Norges Banks rentekutt.

Venter med å følge opp

De store bankene har nemlig varslet følgende endringer etter kuttet i styringsrenten på 0,5 prosent forrige fredag: (De har ennå ikke kommet med et svar på det siste rentekuttet).

* Nordea kutter renten på boliglån med 0,5 prosentpoeng fra 29. april.

* Danske Bank kutter renten på boliglån med 0,35 prosentpoeng fra 15. april

* DNB kutter renten på boliglån med 0,35 prosentpoeng fra 1 mai.

– Vi har valgt å følge vanlig prosedyre. Vi har vanligvis en varslingsfrist på seks uker, og det har vi valgt å ha denne gangen også, sier kommunikasjonssjef Synne Ekrem i Nordea til NTB.

– Vi har normalt valgt å bruke to måneders varslingsfrist ved rentereduksjon. På grunn av den spesielle situasjonen vi nå står i, har vi valgt å fremskynde rentekuttet fra 20. mai til 1. mai, kommenterer kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i DNB.

– Bør ta samfunnsansvar

Finansforbundet og Norges Eiendomsmeglerforbund mener at bankene må sette ned renten med én gang i denne krisetiden.

– Vi mener at en positiv renteendring bør komme kundene til gode så fort det er praktisk mulig å gjennomføre. Dette er en unntakssituasjon, og da bør bankene ta det samfunnsansvaret og kostnadene som følger med, sier leder Vigdis Mathisen i Finansforbundet.

Dyrere lån

Pressesjef Øystein Schmidt i Danske Bank Norge peker på at situasjonen nå alt annet enn vanlig og balansert.

– En av konsekvensene av dette er at den sedvanlige sammenhengen mellom Norges Banks handlinger og prisen vi betaler for penger vi skal låne ut, på ingen som helst måte er som den pleier. Kostnaden vår har riktignok falt, men på langt nær så mye som man trolig hadde sett i en vanlig situasjon, sier han.

Schmidt får på et vis støtte fra fagdirektør for finans Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet. Forbrukerrådet har nølt med å uttale seg om rentenedsettelsen nettopp fordi det er så mange omskiftelige faktorer som spiller inn.

– Det sagt, så har Norges Bank satt ned styringsrenta for å stimulere aktiviteten i samfunnet. For at tiltaket fra myndighetene skal oppnå ønsket effekt, må rentenedsettelsen også komme forbrukere til gode, sier han til NTB.

(©NTB)