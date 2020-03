250.000 har fått skattemeldingen

innenriks

– De to første dagene mottok rundt 250.000 personer beskjed om at skattemeldingen deres er tilgjengelig. Mange flere prøver å logge seg på skatteetaten.no, og de kommer da til en side der de får beskjed om at skattemelding deres ikke klar ennå, sier kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe i Skatteetaten til NTB.

Han forklarer at folk vil få beskjed på epost eller SMS når skattemeldingen deres er klar. Neste pulje med skattemeldinger sendes ut i begynnelsen av neste uke.

– Vi kan ikke gå ut med detaljer om datoer og antall som får skattemeldingen på hvilke dager fordi dette justeres fortløpende, sier han.

Den digitale skattemeldingen har i år fått en overhaling som ifølge Skatteetaten vil gjøre den enklere å fylle ut. Om lag tre millioner skattytere vil få den nye versjonen, mens næringsdrivende, deres ektefeller og de som får skattemeldingen på papir, mottar den i det formatet de kjenner fra før.

Når skattemeldingen er sendt inn, kan det ferdige skatteoppgjøret og eventuelle penger igjen på skatten komme i løpet av én til to uker. Tidligere fikk alle oppgjøret på samme tid, og pengene ble utbetalt samtidig i slutten av juni.

Som et tiltak for å hindre spredning av koronaviruset har Skatteetaten stengt publikumsmottaket ved alle skattekontor, men de kan kontaktes på telefon, chat eller via melding når man er innlogget for å levere skattemeldingen.

(©NTB)