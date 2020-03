Prognosesenteret: Koronaviruset bør være en vekker for hyttekommunene

innenriks

– De fleste som kjøper hytter er mellom 45 og 55 år, og det er dem som kommer til å utgjøre den største eldrebølgen om få år. De ønsker å bruke hyttene sine 50 dager i året. Dette bør være en vekker for alle hyttekommuner, sier analytiker Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret til NRK.

Hyttekommunene har pekt på at helsetjenestene ikke er dimensjonert for å ta vare på hyttegjester som blir smittet. Øye vise i tillegg til at kommunene ikke har tatt høyde for at hyttefolket blir eldre.

– Den situasjonen vi er i nå er en unntakstilstand. Det forstår alle. Men jeg tror også den vil løfte en debatt om at hyttekommunene takker ja til alle inntekter, men nei til alle kostnader ved hytteutbygging, sier han.

Til NRK bekrefter flere store hyttekommuner at de ikke har planlagt for en eldrebølge blant hyttegjestene.

