Norge får likevel kjøpe smittevernutstyr fra EU

Helseminister Bent Høie (H) kunngjorde nyheten på en pressebrifing torsdag ettermiddag.

– Det blir nå stadig påfyll av nytt smittevernutstyr. Ikke minst er jo den beslutningen som kom i EU veldig viktig for å bedre den situasjonen, samtidig som vi jobber intenst med andre internasjonale og nasjonale løsninger, sier Høie til NTB.

– Alle som jobber i helsetjenesten, skal vite at jeg jobber 24/7 for at de skal kunne trygt gå på jobb og ha det smittevernutstyret som de trenger, sier han.

Utenriksdepartementet har jobbet intenst i flere dager med å finne en løsning på eksportforbudet. Heretter vil Norge bli behandlet på linje med EUs egne medlemsland når det gjelder eksport av beskyttelsesutstyr.

EU-kommisjonen innføre eksportrestriksjoner på ansiktsmasker og annet beskyttelsesutstyr til land utenfor EU 14. mars.

EU-kommisjonen var tydelig på at det ikke var deres intensjon at EØS/EFTA-landene ikke skulle være del av ordningen, ifølge Høie.

– Dette viser at EU og EFTA-landene står sammen i den vanskelige situasjonen vi alle opplever. Gitt at kritisk utstyr nå vil eksporteres fritt fra EU-landene til Norge, vil jeg også understreke at dette materialet ikke vil bli reeksportert fra Norge til land utenfor EU, men benyttes til å dekke et prekært behov i helsesektoren i Norge, sier Høie i en pressemelding torsdag kveld.

