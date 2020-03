Flere reagerer på regjeringens kriselov

innenriks

Kriseloven skal gjøre det enklere å sette i verk tiltak som anses som nødvendige i den ekstraordinære situasjonen landet står i, men Lippestad mener den ikke er rett medisin og snarere vil svekke rettssikkerheten, skriver TV 2.

– Regjeringens koronakriselov er galskap. Sette demokrati og rettssikkerhet for oss alle til side for å kunne styre? Få på plass raske beslutningslinjer i samarbeid med Stortinget. Det forventer vi at våre ledere får til. Det handler om å beholde tilliten, sier Lippestad, som er tidligere byråd i Oslo for Arbeiderpartiet.

Han får støtte fra jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen. Han mener prosessen burde være mer åpen og sier til Dagbladet at «det er en grunn til at man har høringer og ikke minst offentlig debatt slik at det er mulig å komme fram med motforestillinger».

Einarsen er ekspert på menneskerettigheter og leder av Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling, ICJ-Norge.

Også jussprofessor Hans Petter Graver advarer mot loven. I NRKs Dagsnytt 18 sier han det bare er fantasien som setter grenser for hvordan den kan brukes.

(©NTB)