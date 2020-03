innenriks

På samme tid har selskapet startet nedbemanning og avlyst utbetalingen av utbyttet for første halvår i år. Andre kostnadskutt med leverandørene blir også diskutert, i tillegg til at nye prosjekter er lagt på is, skriver Dagens Næringsliv.

Det meste av produksjonen til DNO skjer i Kurdistan i Midtøsten, men selskapet vendte tilbake til norsk sokkel i fjor.

DNO-aksjen falt rundt 10 prosent på Oslo Børs onsdag. Hittil i år har aksjen falt 73 prosent.

