Utvider dispensasjon for kjøre- og hviletidsreglene

innenriks

13. mars ga Statens vegvesen dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene for transport av ting som er relatert til liv og helse. Onsdag ble unntaket endret til all gods- og persontransport.

Da første dispensasjon ble gitt, opplyste Vegvesenet at situasjonen med koronaviruset «utgjør en ekstraordinær omstendighet som gjør det mulig å innvilge dispensasjon fra noen av kjøre- og hviletidsbestemmelsene».

Dermed har Norge et tilsvarende unntaksvedtak som Sverige. Danmark har et mindre omfattende unntak, som gjelder ukehvil på all transport.

