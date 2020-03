Koronaviruset kan velte kulturbyggåpning i Oslo

innenriks

Byggestart og dermed åpning av flere kulturbygg i Oslo er allerede utsatt av andre årsaker, og nå melder Aftenposten at covid-19-utbruddet kan medføre ytterligere forsinkelser. Foreløpig er utfordringen at arbeidere som kommer fra andre land, må i karantene før de får gå på jobb, slik at det er færre folk på byggeplassene enn normalt.

– Nye retningslinjer sier samtidig at er du litt forkjølet og småsyk, bør du gå hjem. Det gjør at det vil bli krevende å holde dette gående, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Der det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen reises er det per nå bare 60 prosent belegg på jobb, som følge av virussituasjonen.

Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune, som er byggherre for det nye Munchmuseet, nye Deichman, nye Jordal Amfi og Sonja Henie ishall, sier det nesten endrer seg fra dag til dag. Åpningen av Nye Deichman er utsatt fra 28. mars til etter påske.

– De siste dagene har vi mottatt informasjon om redusert produksjon på enkelte av våre byggeprosjekter grunnet karantene for enkelte bygningsarbeidere, samt redusert bemanning på grunn av utenlandsk arbeidskraft, sier Haakon Berg Jensen, kommunikasjonssjef i Kultur- og idrettsbygg.

(©NTB)