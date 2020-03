Oljeanalytiker tror oljeprisen vil bli enda lavere

innenriks

– Det viktigste vi kommuniserer til kundene våre er at vi fortsetter å se et nedadgående press på prisene. Når vi er forbi koronaviruset, ser vi en oljepris på 60 dollar fatet, sier oljeanalytiker Nadia Wiggen i Pareto Securities til Dagens Næringsliv.

Koronaviruset og den pågående priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland har ført til at oljeprisen er nesten halvert på under en måned. Mandag kveld kostet et fat nordsjøolje under 30 dollar.

– India har vært en stor kjøper av olje siden prisene begynte å falle nylig, men tar ikke strengere tiltak som følge av koronaviruset. Spørsmålet er hvor mye etterspørselen vil kollapse fremover. Og neste steg igjen er USA, og hvor mye etterspørselen vil falle der og hvor lenge, sier oljeanalytikeren.

Etterspørselen i Kina har tatt seg opp. Wiggen har øynene særlig rettet mot den såkalte amerikanske kjøresesongen som starter i slutten av mai, hvor etterspørselen etter bensin pleier å være høy. Spørsmålet er om amerikanerne kommer til å være i karantene i den perioden. I så fall vil etterspørselen utebli, skriver Dagens Næringsliv.

