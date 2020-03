OUS-forsker slår alarm: Alle må i full isolasjon for å stanse koronaspredningen

innenriks

Nyborg mener ansvarlige myndigheter ikke gjør nok for å stanse spredningen av koronaviruset, og hun frykter at vi kan se tall på syke og døde på linje med det som skjer i Italia.

– Dette er krig. Det er som å si at tyskerne er på vei, men at det ikke er så farlig for de kommer sikkert ikke til å gjøre så mye skade. Vi må gjøre noe med dagens strategi. Vi har mistet kontrollen, nå haster det, vi må våkne og vi er nødt til å brette opp ermene og slåss, sier Nyborg i et intervju med Fredrik Solvang i Debatten på NRK.

Hun har doktorgrad i farmako-epidemiologi og mener at alvoret om spredningen og konsekvensene av koronaviruset ikke har gått opp for norske myndigheter og folk flest.

– Viruset sprer seg mye raskere enn vi hadde tenkt. Vi har ingen kontroll, det er ingenting som tilsier at kurven vil flate ut, sier Nyborg.

Frykter mange døde

Hun mener enda mer drastiske tiltak må til for å stanse spredningen av viruset for å unngå at mer enn 20.000 mennesker vil dø. Hun frykter mange flere døde.

– Vi må sette en full karantene på alle som ikke har kritiske ting å gjøre i samfunnet. Sosial isolasjon er veldig effektivt. Vi må treffe så få mennesker som mulig, sier hun.

Nyborg mener at det er et paradoks at skoler og barnehager er stengt og folk blir anbefalt hjemmekontor, mens det er fritt fram for å dra på Ikea.

– Man blir jo like mye smittet der som på jobb, sier hun.

Hun mener full isolasjon av norske borgere i 14 dager vil stoppe viruset, og viser til det som har skjedd i Kina.

Hun legger til at nordmenn bør begynne å bruke munnbind for å beskytte seg og viser til en kinesisk studie som antyder at viruset til en viss grad kan smitte gjennom luft, og ikke kun via dråper.

Myndighetene slår tilbake

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier i en kommentar at Norge satser alt på å redde så mange som mulig. Han mener Norge er et av de landene i Norge som gjør mest for å stanse spredningen av koronaviruset, blant annet gjennom omfattende testing og mobiliseringen av befolkningen.

Han mener det er urealistisk at Norge kan leve som en isolert øy. Han viser også til at andre forskere har en helt annen tilnærming til koronaproblemet enn Nyborg.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet reagerer på Nyborgs uttalelser og mener at spredningen i Norge ikke er ute av kontroll, og viser til alle de importerte tilfellene fra folk som har kommet hjem fra skiferie i Italia og Østerrike.

Feil om Kina

Han mener også at Nyborg tar feil når hun sier at Kina har klart å stoppe spredningen av koronaviruset.

– Vi har ikke en strategi for å stenge ned landet og forsøke å stoppe spredningen totalt, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Han mener at det ikke er mulig å stoppe viruset fullstendig uten å lukke ned samfunnet i opp mot to år.

– Vi må la epidemien gå langsomt, slik at helsevesenet rekker å holde tritt med utviklingen, sier Aavitsland, som erkjenner at koronaviruset er farlig og at det blir mange sykdomstilfeller og innleggelser.

– Det vil bli dødsfall, sier han.

(©NTB)