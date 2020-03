OUS-forsker: Alle må holde seg hjemme

innenriks

– Vi må gjøre noe med dagens strategi. Vi må våkne, vi er nødt til å brette opp ermene og slåss, sier Nyborg i et intervju med Fredrik Solvang i Debatten på NRK.

Hun har doktorgrad i farmako-epidemiologi og mener at alvoret om spredningen og konsekvensene av koronaviruset ikke har gått opp for norske myndigheter og folk flest.

– Vi har ingen kontroll, det er ingenting som tilsier at kurven vil flate ut, sier Nyborg.

Hun mener enda mer drastiske tiltak må til for å stanse spredningen av viruset.

– Vi må sette en full karantene på alle som ikke har kritiske funksjoner i samfunnet. Sosial isolasjon er veldig effektivt, sier hun.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier i en kommentar at Norge satser alt på å redde så mange som mulig. Han mener Norge er et av de landene i Norge som gjør mest for å stanse spredningen av koronaviruset.

– Vi har ikke en strategi for å stenge ned landet og forsøke å stoppe spredningen totalt, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Han mener at det ikke er mulig å stoppe viruset fullstendig.

– Vi må la epidemien gå langsomt, slik at helsevesenet rekker å holde tritt med utviklingen. Det betyr at det blir dødsfall, sier Aavitsland.

