Høie: Foreløpig ikke aktuelt med portforbud

– Det er ikke aktuelt nå. Vi har flere nødvendige virkemidler i verktøykassen, men det er ikke noe vi gjør konkrete vurderinger av nå, sier helseministeren til NTB.

I Frankrike ble det fra og med tirsdag klokken 12 forbudt å gå utendørs, med unntak av dem som skal på jobb eller som skal handle inn nødvendige varer som mat og medisiner. I Østerrike er det satt inn lignende tiltak, mens også Italia i praksis har innført portforbud.

Mange rundt om i Norge vegrer seg nå mot å bevege seg utendørs, og mange er usikre på om man i det hele tatt bør gå ut. Høie mener ikke det er grunn til å stramme inn reglene for utendørs ferdsel.

– Tvert imot vil jeg anbefale folk som ikke er smittet, om å gå ut på tur såframt man passer på å ikke være for nær andre. Og det er jo relativt god plass de fleste steder i Norge, sier han.

Vil ikke stenge butikkene

Mens blant annet Italia og Frankrike har stengt de fleste butikker, holder fortsatt klesbutikker og lignende åpent her til lands. Flere har riktignok strammet inn åpningstidene sine, mens andre oppfordrer til å holde god avstand til andre kunder.

Høie sier at det er uaktuelt å stenge alle butikker i Norge. Det ville fått dramatiske konsekvenser for enda flere mennesker, noe regjeringen ønsker å unngå, påpeker han.

– Folk skal også få lov til å kjøpe unødvendige ting til tross for denne epidemien. Så lenge man passer på at de ikke kommer for nært andre og at man er flink med håndhygiene og hostereglene, så går nok det helt fint, sier Høie.

Tar tid før effekten vises i tallene

I helgen skjerpet regjeringen inn tiltakene her til lands. Samtidig stiger smittetilfellene i Norge, og det er sannsynligvis store mørketall.

– Det vil ta noe tid før vi ser en effekt av alle tiltakene som er innført så langt. Der må vi nok smøre oss med noe tålmodighet, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

I Kina, hvor utbruddet startet, har det roet seg noe etter at landet har levd en stund med svært strenge og restriktive tiltak. Flere butikker, som for eksempel Apple-butikkene og H&M, har nå gjenåpnet etter å ha vært stengt en periode.

– Vi følger nøye med på spesielt Kina, hvor epidemien har kommet en hel del lenger enn den har her. Da er det interessant og lærerikt for oss å se hvordan det har utviklet seg og hvilke data man kan hente ut fra det, sier Vold.

