Rødt vil pålegge bankene å ikke utbetale utbytter

innenriks

Fredag la regjeringen fram en krisepakke med mål om å stagnere koronaepidemiens skadevirkning på økonomien. Den håper blant annet grepet vil gjøre bankene i stand til å håndtere tap, samtidig som de kan hjelpe bedrifter med betalingsutsettelse eller lån.

Klassekampen skriver at Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det må følge forpliktelser med krisepakkene. Mandag fremmer partiet et forslag med mål om å få stortingsflertallet med på å be regjeringen «pålegge bankene som nå har fått redusert kapitalbufferkrav, om inntil videre ikke å utbetale utbytter».

Finanstilsynet har advart Finansdepartementet, omtalt av Dagens Næringsliv fredag, mot at bankene blant annet kan øke utbytter.

– Jeg har aldri hørt om en selvregulerende kapitalist, hvert fall ikke i banksektoren. Det er nativt, på grensa til det rørende, å tro at aksjonærene bare vil avstå fra utbytte hvis ikke staten krever det, sier Moxnes til Klassekampen.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) skriver i en epost til avisen at han har «tillit til at bankene gjør det de kan for å bidra når vi nå har senket kapitalkravene». Han skriver også at han «legger til grunn at bankene er restriktive med utbytteutbetalinger og bonuser i den økonomiske situasjonen vi er i nå».

