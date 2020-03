Politiet i Nordland bekymret over at folk bryter karantenen

innenriks

– Vi er bekymret for at noen tar for lett på dette. Politiet får stadig inn meldinger fra publikum om folk som bryter karantenereglene, sier politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt.

Politiet ønsker ikke å måtte bruke ressurser på dette, understreker hun.

– Det burde være unødvendig å fortelle det, langt mindre å måtte følge det opp.

Kløkstad ber også foreldre om å forklare for ungdommene sine at fester og sammenkomster må utsettes.

– Det er liten vits i å stenge skolene hvis de samme folkene møtes i andre lokaler.

(©NTB)