NFI: Norsk filmbransje trenger krisehjelp

– Hvor store problemene blir til slutt, er selvfølgelig avhengig av hvor lenge denne unntakstilstanden varer. Men at det trengs krisepakker for å redde filmbransjen i Norge, er det ingen tvil om, sier direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt (NFI).

Små enheter som allerede har trang økonomi, er spesielt utsatt, men også de store aktørene merker krisen, ifølge Mo.

Hun viser til at Nordisk Film har stanset produksjonen av storfilmen «Narvik», og at alle landets kinoer er stengt. Både kinoene og distributørene taper flere millioner kroner hver dag, ifølge direktøren.

Hun opplyser at NFI og Kulturdepartementer er i «tett dialog», og at NFI også jobber for å se hva de kan bidra med innenfor de eksisterende ordningene de har.

Det er også spilt inn behov for ordninger som kan kompensere kostnader som er påløpt og tapt i produksjon, arrangement og lansering, og tapte billettinntekter, opplyser Mo.

