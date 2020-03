Listhaug: – Dette vil koste masse penger

innenriks

Den totale kostnaden av tiltakene som ble lagt fram på Stortinget mandag morgen, er foreløpig ikke kjent.

– Det kommer til å koste masse, masse penger. Men dette er helt nødvendig nå, fordi vi er i en helt ekstraordinær situasjon, sier Listhaug til NTB.

– Vi kommer til å bruke enda mye mer penger framover, for det vil komme nye tiltak, sier Frp-nestlederen.

Søndag ble det kjent at regjeringen setter av 100 milliarder kroner i to ekstraordinære låne- og garantiordninger for næringslivet.

Listhaug sier at samarbeidet med de andre opposisjonspartiene har vært svært godt i denne prosessen gjennom helgen.

– Det utkrystalliserte seg tidlig hva vi var enige om. Etter hvert kom regjeringspartiene på banen, sier hun.

Ifølge Listhaug har opposisjonspartiene så å si fått gjennom alt de var enige om da de startet forhandlingene med regjeringen søndag.

(©NTB)