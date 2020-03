Virke ber regjeringen komme med strakstiltak for å hjelpe en reiselivsbransje i nød

innenriks

– Om man vil at turoperatører og reisebyråer skal hjelpe alle hjem, må myndighetene rett og slett sørge for å holde dem i live de neste ukene. Situasjonen er nå kritisk for mange virksomheter. De som selger reiser som kommer inn under pakkereiseloven, rammes særlig hardt, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

Hun mener bransjen trenger en kompensasjonsordning for å dekke tapet knyttet til refusjon av avbestilte reiser.

Bergmål betegner situasjonen som «brutal» og påpeker at mange ansatte nå jobber både dag og natt for å kunne få reisende hjem til Norge – samtidig som de er klar over at permitteringer står for døra.

– Flere av disse risikerer å ikke ha noen jobb å gå tilbake til etter endt permittering om det ikke kommer raske, treffsikre tiltak for disse virksomhetene, påpeker Bergmål.

Regjeringen har varslet at det vil komme flere krisepakker for å få bukt med koronakrisen.

