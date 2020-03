Tromsø innfører karantenepåbud for norske reisende

innenriks

– Tromsø kommune har i kveld innført karantenepåbud for reisende fra flere kommuner og fylker. Dette gjelder Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland, skriver kommunen i en pressemelding lørdag kveld.

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen skriver at kommunene det gjelder er de i Norge som har størst utbredt smitte og at det derfor er nødvendig i iverksette karantene for reisende fra disse områdene.

Vedtaket gjelder med tilbakevirkende kraft til 10. mars, skriver kommunen i en oppdatering natt til søndag.

Kommuneoverlegen ber også alle som bor i Tromsø strengt vurderer nødvendigheten av sine egne reiser ut av kommunen de neste ukene.

– Vi har også et særlig ansvar for å beskytte Universitetssykehuset Nord-Norge mot utbredt smitte som kan utfordre kapasiteten. Dette er et inngripende og alvorlig tiltak, som krever nøye avveining. Vurderingen er at tiltaket er nødvendig og vil redde liv, sier Kristoffersen.

(©NTB)