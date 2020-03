Statsministeren holder pressekonferanse for barn

innenriks

– Jeg vet at det er mange som nå har spørsmål om viruset og sykdommen covid-19, ikke minst det at skolene er stengte og at fritidsaktivitetene har stoppet opp, sier Solberg i en video på sin facebookside.

Alle skoler og barnehager i Norge er stengte etter at regjeringen har innført de strengeste restriksjonene i landet i fredstid. Også andre arrangementer og aktiviteter er inntil videre stanset.

– Kanskje føler du at du er litt redd og har litt mange spørsmål? Derfor synes jeg det er fint å ha en pressekonferanse for barn slik at vi kan svare på alle spørsmålene, sier Solberg.

Det er regjeringen som arrangerer pressekonferansen i samarbeid med NRK Supernytt og Aftenposten Junior. Der vil Solberg, Ropstad og Melby svare på spørsmål innsendt til de to redaksjonene.

Pressekonferansen holdes mandag klokken 10.30.

– Jeg gleder meg til å kunne svare på spørsmålene, avslutter Solberg i videoen.

